Как получить больше алиментов на ребенка: пошаговая инструкция

Сначала попробуйте договориться

Если у вас возникли дополнительные расходы на обучение, лечение или другие потребности ребенка, самый простой путь — обратиться к второму родителю с просьбой о помощи. Возможно, вопрос удастся решить мирно.

Не договорились — поможет суд

Если договориться не удалось, обращаемся в суд. Следует подать заявление в местный суд об изменении размера алиментов. В заявлении важно указать:

Текущий размер алиментов и регулярность их получения;

Причины, почему вам нужно больше средств (рост цен, потеря работы, увеличение арендной платы, потребность в лечении);

Особые потребности ребенка (спорт, музыка, иностранные языки);

Известную вам информацию о материальном состоянии второго родителя.

Суд при рассмотрении дела будет принимать во внимание:

Здоровье и материальное положение ребенка;

Здоровье и финансовое состояние плательщика алиментов;

Наличие других детей или нетрудоспособных иждивенцев у плательщика;

Имущество и имущественные права плательщика;

Большие расходы плательщика (например, на недвижимость).

Необходимые документы

Важно! Соберите документы. Все ваши аргументы должны быть документально подкреплены:

Выписки из истории болезни;

Справки из больницы;

Справки из школы или других заведений;

Документы о дополнительных расходах.

Помните: каждый ребенок имеет законное право на уровень жизни, достаточный для его всестороннего развития. Если решение суда будет в вашу пользу, новые выплаты начнутся со дня вступления решения в законную силу.

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