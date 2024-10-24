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Как получить больше алиментов на ребенка: пошаговая инструкция

Как получить больше алиментов на ребенка: пошаговая инструкция

Расходы на ребенка постоянно растут, а алиментов не хватает? Закон на вашей стороне – вы вправе потребовать увеличения выплат или дополнительной помощи на особые нужды ребенка. Как это сделать, «Одесской жизни» рассказала юрист Виктория Гусакова.

Сначала попробуйте договориться

Если у вас возникли дополнительные расходы на обучение, лечение или другие потребности ребенка, самый простой путь — обратиться к второму родителю с просьбой о помощи. Возможно, вопрос удастся решить мирно.

Не договорились — поможет суд

Если договориться не удалось, обращаемся в суд. Следует подать заявление в местный суд об изменении размера алиментов. В заявлении важно указать:

  • Текущий размер алиментов и регулярность их получения;
  • Причины, почему вам нужно больше средств (рост цен, потеря работы, увеличение арендной платы, потребность в лечении);
  • Особые потребности ребенка (спорт, музыка, иностранные языки);
  • Известную вам информацию о материальном состоянии второго родителя.

Суд при рассмотрении дела будет принимать во внимание:

  • Здоровье и материальное положение ребенка;
  • Здоровье и финансовое состояние плательщика алиментов;
  • Наличие других детей или нетрудоспособных иждивенцев у плательщика;
  • Имущество и имущественные права плательщика;
  • Большие расходы плательщика (например, на недвижимость).

Полезное дополнение: Как жене получить алименты на себя, когда она воспитывает ребенка

Необходимые документы

Важно! Соберите документы. Все ваши аргументы должны быть документально подкреплены:

  • Выписки из истории болезни;
  • Справки из больницы;
  • Справки из школы или других заведений;
  • Документы о дополнительных расходах.

Помните: каждый ребенок имеет законное право на уровень жизни, достаточный для его всестороннего развития. Если решение суда будет в вашу пользу, новые выплаты начнутся со дня вступления решения в законную силу.

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