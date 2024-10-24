Как получить больше алиментов на ребенка: пошаговая инструкция

Расходы на ребенка постоянно растут, а алиментов не хватает? Закон на вашей стороне – вы вправе потребовать увеличения выплат или дополнительной помощи на особые нужды ребенка. Как это сделать, «Одесской жизни» рассказала юрист Виктория Гусакова.
Сначала попробуйте договориться
Если у вас возникли дополнительные расходы на обучение, лечение или другие потребности ребенка, самый простой путь — обратиться к второму родителю с просьбой о помощи. Возможно, вопрос удастся решить мирно.
Не договорились — поможет суд
Если договориться не удалось, обращаемся в суд. Следует подать заявление в местный суд об изменении размера алиментов. В заявлении важно указать:
- Текущий размер алиментов и регулярность их получения;
- Причины, почему вам нужно больше средств (рост цен, потеря работы, увеличение арендной платы, потребность в лечении);
- Особые потребности ребенка (спорт, музыка, иностранные языки);
- Известную вам информацию о материальном состоянии второго родителя.
Суд при рассмотрении дела будет принимать во внимание:
- Здоровье и материальное положение ребенка;
- Здоровье и финансовое состояние плательщика алиментов;
- Наличие других детей или нетрудоспособных иждивенцев у плательщика;
- Имущество и имущественные права плательщика;
- Большие расходы плательщика (например, на недвижимость).
Полезное дополнение: Как жене получить алименты на себя, когда она воспитывает ребенка
Необходимые документы
Важно! Соберите документы. Все ваши аргументы должны быть документально подкреплены:
- Выписки из истории болезни;
- Справки из больницы;
- Справки из школы или других заведений;
- Документы о дополнительных расходах.
Помните: каждый ребенок имеет законное право на уровень жизни, достаточный для его всестороннего развития. Если решение суда будет в вашу пользу, новые выплаты начнутся со дня вступления решения в законную силу.
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