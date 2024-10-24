Полиомиелит в любой стране представляет угрозу для детей во всем мире

Вы можете помочь, распространив эту информацию. Тем более, что есть информационный повод: 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом #WorldPolioDay.

Чем опасен полиомиелит?

Полиомиелит (полио) – это очень опасное заболевание. Его причиной является полиовирус, который поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу, а в тяжелых случаях – и к смерти.

Если вирус попадет на бытовые предметы или игрушки, то непривитый ребенок инфицируется. Как правило, инфицирование начинается с грязных рук, через них и попадает в рот и после этого размножается в кишечнике.

Вирус может жить в зараженной слюне или кале инфицированного ребенка в течение многих недель. С стулом инфицированного малыша вирус заражает воду и распространяется дальше.

Около 5% больных умирают. В основном – из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, становящиеся причиной инвалидности.

Лекарства против полиомиелита не существует. Но его можно эффективно предотвратить с помощью иммунизации. Полиовакцина, примененная несколько раз, может защитить ребенка на всю жизнь.

Вакцинация важна

Полиомиелит обычно поражает детей младше 5 лет. Однако он может парализовать или даже забрать жизнь ребенка любого возраста, если он не прошел полный курс вакцинации.

Схема прививок против полиомиелита такова:

1 доза – в 2 месяца;

2 доза – в 4 месяца;

3 доза – в 6 месяцев;

4 доза – в 18 месяцев;

5 доза – в 6 лет;

6 доза – в 14 лет.

Всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Если же вы по каким-то причинам пропустили прививку, поскорее наверстайте их! Для этого обратитесь к своему семейному врачу или педиатру.

Полиомиелит остается угрозой для украинских детей

После случаев заболевания в 2015 и 2021 годах в Украине возобновил работу Национальный Комитет Полио Плюс Ротари.

Украина входит в перечень 17 стран мира с риском вспышки полио из-за низкого уровня вакцинации – только 63-65% детей привиты, хотя для коллективного иммунитета нужно 95%. Недавно страна закупила 1,1 млн доз вакцин.

С 1985 года Ротари Интернешнл ведет глобальную борьбу с полиомиелитом вместе с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими организациями. За 30 лет количество случаев заболеваний снизилось на 99,99%. Ротари клубы Украины регулярно проводят мероприятия по повышению осведомленности о важности вакцинации и сбора средств на борьбу с болезнью.

Если не продолжать борьбу с полиомиелитом, в течение 10 лет в мире может возникать до 200 000 новых случаев ежегодно. Болезнь в любой стране представляет угрозу для детей во всем мире.

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