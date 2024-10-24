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Вертута с тыквой: рецепт старинного вкусного блюда с Балтщины

Вертута с тыквой: рецепт старинного вкусного блюда с Балтщины

Любовь Козаченко родилась в городе Балта. Балтский край отличается своим национальным колоритом. Здесь издавна вместе живут украинцы и евреи, молдаване и поляки, ромы и русские, румыны и белорусы, татары и армяне. И люди всех этих национальностей на протяжении многих лет обогащали культуру края: здесь всегда были щедрыми ярмарки, базары, работали мастерские и фабрики по изготовлению обуви, одежды, белья и переплетались между собой традиционные блюда.

Балтская кухня — чрезвычайно привлекательная и вкусная. Здесь также шутят, что балтянка может из ничего создать три вещи: скандал, салат и шляпку. Скандала не слышала, а вот блюда и выпечку Любови Михайловны посчастливилось попробовать.

Любовь Козаченко

Любовь Козаченко

— Моя мама и бабушки на кухне были волшебницами. Раньше не было таких разносолов, как сейчас. Но они умудрялись готовить и выпекать, казалось бы, из ничего. И все было таким вкусным, что пальчики оближешь, — рассказывает Любовь.

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Детей в семье росло четверо — три сестрички и брат. Часто все садились за лепку вареников или наблюдали за тем, как мама мудрит над вертутами. Особенно детям нравились вертуты с тыквой.

Сегодня Любовь делится с читателями «Одесской жизни» рецептом этой старинной выпечки.

Рецепт вертуты с тыквой

ВЕРТУТы

— Тыкву можно снять с огорода или же купить на базаре, — говорит хозяйка.

Надо взять:

  • килограмм муки,
  • пол-литра кислого молока или кефира,
  • 2 яйца,
  • 250 г маргарина,
  • стакан сахара,
  • немного соли,
  • чайную ложку соды погасить уксусом или кислым молоком.

Замесить тесто и разделить его на 4-5 частей. Раскатать, на каждую выложить почищенную и потертую на крупной терке тыкву и посыпать ее сахаром. Завернуть в рулеты. Поставить на противень, смазать желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут до румяности.

ВЕРТУТы

Можно готовить тесто на воде, тогда вместо маргарина добавлять надо 5 ложек растительного масла.

Также рулеты можно свернуть в форме ракушки. Но так я формирую вертуты с сыром или капустой. Приятного аппетита!

В следующий раз поделюсь с вами рецептом знаменитого балтского струделя.

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Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
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