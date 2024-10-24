Вертута с тыквой: рецепт старинного вкусного блюда с Балтщины

Балтская кухня — чрезвычайно привлекательная и вкусная. Здесь также шутят, что балтянка может из ничего создать три вещи: скандал, салат и шляпку. Скандала не слышала, а вот блюда и выпечку Любови Михайловны посчастливилось попробовать.

— Моя мама и бабушки на кухне были волшебницами. Раньше не было таких разносолов, как сейчас. Но они умудрялись готовить и выпекать, казалось бы, из ничего. И все было таким вкусным, что пальчики оближешь, — рассказывает Любовь.

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Детей в семье росло четверо — три сестрички и брат. Часто все садились за лепку вареников или наблюдали за тем, как мама мудрит над вертутами. Особенно детям нравились вертуты с тыквой.

Сегодня Любовь делится с читателями «Одесской жизни» рецептом этой старинной выпечки.

Рецепт вертуты с тыквой

— Тыкву можно снять с огорода или же купить на базаре, — говорит хозяйка.

Надо взять:

килограмм муки,

пол-литра кислого молока или кефира,

2 яйца,

250 г маргарина,

стакан сахара,

немного соли,

чайную ложку соды погасить уксусом или кислым молоком.

Замесить тесто и разделить его на 4-5 частей. Раскатать, на каждую выложить почищенную и потертую на крупной терке тыкву и посыпать ее сахаром. Завернуть в рулеты. Поставить на противень, смазать желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут до румяности.

Можно готовить тесто на воде, тогда вместо маргарина добавлять надо 5 ложек растительного масла.

Также рулеты можно свернуть в форме ракушки. Но так я формирую вертуты с сыром или капустой. Приятного аппетита!

В следующий раз поделюсь с вами рецептом знаменитого балтского струделя.

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