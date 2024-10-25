День художника та військового капелана в Україні: що ще святкують 25 жовтня

Міжнародний день художника

День, коли відзначають вклад художників у культуру і мистецтво. Цей день нагадує про важливість художньої творчості в житті суспільства та роль мистецтва у відображенні епох, ідей і почуттів.

День військового капелана в Україні

Присвячений капеланам, які забезпечують духовну підтримку українським військовослужбовцям. Вони відіграють важливу роль у моральній підтримці армії, надаючи солдатам духовну опору і віру у важкі моменти.

День народження Національної спілки художників України

Цей день є нагадуванням про заснування Спілки художників України, що об’єднує митців для спільного розвитку мистецтва. Спілка виступає на захист творчих прав художників і сприяє популяризації українського мистецтва.

Всесвітній день шампанського

Присвячений напою, що символізує свято та урочистості. Цей день нагадує про культуру споживання шампанського і його багаті традиції, що охоплюють важливі моменти в житті людей по всьому світу.

День карате

День, що присвячений бойовому мистецтву карате, яке поєднує фізичну силу, дисципліну та духовну самодосконалість. Він служить нагадуванням про важливість тренувань, самоконтролю та пошуку внутрішнього балансу.

Всесвітній день виробників піци

Відзначення майстрів, які створюють піцу, що стала символом затишку і простоти на кухні. Це також привід для визнання креативності піцайоло, що перетворюють прості інгредієнти у всесвітньо улюблену страву.

День Франкенштейна

Цей день присвячений культовому персонажу літератури, що символізує страх перед невідомим і моральні дилеми науки. Франкенштейн є важливою фігурою в поп-культурі, яка продовжує впливати на сучасне мистецтво та кінематограф.

Всесвітній день лемура

Нагадування про унікальних лемурів, що мешкають лише на Мадагаскарі та знаходяться під загрозою вимирання. Цей день підкреслює важливість збереження біорізноманіття і підтримки природоохоронних заходів.

Всесвітній день опери

День, що підкреслює красу і значення оперного мистецтва, яке поєднує музику, драму і візуальне мистецтво. Він нагадує про багату історію опери та її вплив на світову культуру.

Європейський день юристів

Присвячений визнанню ролі юристів у підтримці правопорядку та справедливості в суспільстві. Цей день підкреслює важливість юридичної професії у забезпеченні дотримання законів і захисту прав людини.

Європейський день цивільного права

Мета цього дня — підвищити обізнаність громадян про їхні права та можливості у правовій системі. Він покликаний сприяти доступності юридичних знань і допомогти людям краще орієнтуватися у правових питаннях.

Всесвітній день макаронів

Присвячений популярній страві, яка об’єднує різні кулінарні культури. Цей день підкреслює різноманітність рецептів макаронів і їхню важливу роль у харчуванні мільйонів людей по всьому світу.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

День, коли відзначають внесок жінок у просування миру та запобігання конфліктам. Він нагадує про важливість участі жінок у миротворчих процесах і захисту їхніх прав у зонах конфліктів.

Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром

Мета цього дня — привернути увагу до складного захворювання крові, що потребує спеціалізованого лікування. Підвищення обізнаності допомагає діагностувати та лікувати пацієнтів на ранніх стадіях.

Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію

День, коли звертають увагу на проблеми людей з вродженими аномаліями хребта та головного мозку. Він спрямований на підтримку пацієнтів і підвищення рівня обізнаності про необхідність медичної допомоги і соціальної підтримки.

Міжнародний день обізнаності про карликовість

Привернення уваги до проблем людей з карликовістю, зокрема їхніх медичних та соціальних потреб. День покликаний сприяти рівноправності та інклюзії у суспільстві для людей з особливими фізичними характеристиками.

Іменини 25 жовтня

Які сьогодні іменини: Валерій.

Хто з відомих людей народився 25 жовтня

1951 рік — українська актриса, режисерка Людмила Єфименко;

1977 рік — українська гімнастка-художниця, абсолютна чемпіонка Олімпіади 1996 року Катерина Серебрянська;

1998 рік — український відеоблогер Ян Гордієнко.

Пам’ятні дати 25 жовтня

1586 рік — шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;

1839 рік — у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;

1921 рік — розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 рік — курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90 %, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;

1938 рік — створюють Національну спілку художників України;

1948 рік — в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;

1978 рік — американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 рік — ухвалюють декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена такою, що домінує;

1992 рік — на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;

2015 рік — місцеві вибори в Україні;

2022 рік — вступ на посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Фото: художник Артур Орленов увіковічнив на своєму полотні пам’ять про героїв-захисників України на честь 30-ї річниці Незалежності.

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