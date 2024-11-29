В Одесской области девушки учатся на трактористок: что происходит на селе во время войны

Кукуруза — на попкорн, амарант — для детского питания

— Лучше всего уродили озимые сорта пшеницы киевской селекции «Подолянка», «София Киевская», «Богдана», «Горлица», озимый ячмень «Луран». Этими зерновыми, озимыми рапсом и горохом мы уже засеяли свои поля, получили хорошие всходы и подкормили, — рассказал заместитель председателя «Граната» Дмитрий Иваненко.

Еще выращивают семена кукурузы «Монсанто», кукурузу для изготовления попкорна, амаранта для детского питания и высадили экспериментальное пятигектарное рисовое поле. Для орошения этих культур приобрели дождевальную систему.

Собрав неплохой урожай, фермеры изучают рынок, чтобы выгоднее реализовать выращенное. Ведь, кроме хозяйственных нужд, расчета с пайщиками, аграрии помогают ВСУ — за период войны перевели на нужды армейцев около четырех миллионов гривен.

Более тридцати работников трудится в этом хозяйстве, но есть дефицит механизаторов.

Должен успевать, когда в распоряжении есть два трактора

Уроженец села Великая Боярка тракторист общества «Новатор» (руководитель Михаил Паровик) Ананьевского горсовета Андрей Зеленко с детства интересовался техникой. После получения профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в 2008-м устроился в это хозяйство, где, кроме полеводства, занимаются и животноводством — разводят крупный рогатый скот южной мясной породы.

Сейчас тракторист вспахивает поля удобрением и дискует почву, готовя ниву под весеннюю посевную. Еще раньше работал на заготовке силоса.

В распоряжении Андрея — два трактора «Джон Дир». На более мощном справляется с полевыми работами, а меньшим раздает элитному скоту сено и силос.

Свои два гектара, полученные в наследство от бабушки, он обрабатывает сам: сеет пшеницу и ячмень, чтобы было чем кормить собственную живность, и подсолнечник, который перебивает на вкусное масло.

Землю учатся обрабатывать девушки

Пять девушек — Виктория Буртова, Карина Чаора, Анна Нагорняк, Людмила Рябоконь и Ольга Бондаренко — учатся на трактористок в Исаевском профессиональном аграрном лицее, что на Березовщине.

Директор заведения Сергей Исаенко рассказал, что потребность в людях этой профессии постоянно растет. Еще до войны найти надежного тракториста или механизатора было трудно, а сейчас тем более. Ведь сейчас много воспитателей и бывших выпускников воюют.

Будущие механизаторы объясняют свой выбор тем, что им нравится осваивать технику. Еще и время непростое: ребят мобилизовали, поэтому некому сеять и жать. Поэтому девушки заменят мужчин, будут обрабатывать родную землю и растить хлеб.

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