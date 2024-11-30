День домашніх тварин та день захисту інформації: що ще святкують 30 листопада

Що святкують 30 листопада

Всесвітній день домашніх тварин

Покликаний підвищити обізнаність про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. У цей день звертається увага на важливість їхнього догляду, вакцинації та забезпечення комфортних умов для життя. Також нагадує про підтримку притулків та допомогу безпритульним тваринам.

Міжнародний день захисту інформації

Фокусується на безпеці даних та захисті персональної інформації. Він нагадує про ризики кіберзагроз і важливість впровадження сучасних заходів для захисту цифрової інформації. У цей день спеціалісти діляться порадами, як уникнути витоку даних та забезпечити їх конфіденційність.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Присвячений військовим, які забезпечують радіолокаційний контроль повітряного простору. Цей день відзначає внесок радіотехнічних військ у підтримку обороноздатності країни. Військовослужбовці цієї галузі відіграють ключову роль у запобіганні повітряним загрозам.

Міжнародний день «Міста за життя»

Присвячений боротьбі проти смертної кари та поширенню ідей гуманізму. Він закликає до обговорення прав людини та створення суспільств, які цінують життя. У цей день активісти проводять акції та освітні заходи, спрямовані на зміну суспільних поглядів.

Міжнародний день спідниці

Популяризує спідницю як символ елегантності та свободи самовираження. У цей день люди відзначають культурну та історичну значущість цього елемента одягу. Він також нагадує про право кожного вибирати стиль і комфорт незалежно від гендерних стереотипів.

День пам’яті всіх жертв хімічної війни

Складає шану загиблим та постраждалим від застосування хімічної зброї. У цей день наголошують на необхідності дотримання міжнародних угод, які забороняють її використання. Він також підкреслює важливість зусиль щодо запобігання повторенню таких трагедій.

Міжнародний день сексу

Зосереджується на важливості здорового підходу до інтимних стосунків. У цей день популяризують освіченість у питаннях сексуального здоров’я, безпеки та поваги між партнерами. Він також є нагодою обговорити питання сексуального виховання та подолання табу.

Іменини 30 листопада

Які сьогодні іменини: Андрій, Іван.

Хто з відомих людей народився 30 листопада

1980 рік: громадсько-політичний діяч, політв’язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець Владислав Попович;

1982 рік: український борець греко-римського стилю, чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпіади 2008 Армен Варданян;

1985 рік: український професійний боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіон світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011) Тарас Шелестюк.

Пам’ятні дати 30 листопада

1432 рік: під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбиває поляків біля Копистерина, поблизу Морахви;

1609 рік: Галілео Галілей складає першу мапу місячної поверхні;

1763 рік: універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджуються суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних), а Генеральний суд стає найвищою апеляційною інстанцією;

1786 рік: указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовують смертну кару;

1854 рік: віцекороль Єгипту Саїд-паша надає попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу;

1867 рік: розпочинає роботу Одеський маяк;

1886 рік: у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбувається перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах;

1900 рік: німецькі інженери отримали патент на автомобіль із приводом на передні колеса;

1918 рік: Данія визнає острів Ісландію незалежним і пов’язаним з нею лише особистою унією;

1922 рік: у віці 78 років востаннє виходить на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар;

1936 рік: пожежа знищує унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки;

1954 рік: у містечку Силакауга американського штату Алабама падає метеорит Силакауга;

1968 рік: у Києві відкривають Республіканський будинок композиторів;

1973 рік: XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалює міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього;

1982 рік: Майкл Джексон випускає найпродаваніший альбом усіх часів під назвою «Thriller»;

1996 рік: створюють Державну митну службу України;

1998 рік: 32-річний Любчо Георгієвський, обійнявши крісло очільника уряду Македонії, стає наймолодшим прем’єр-міністром у світі;

2002 рік: засновують Київську незалежну медіапрофспілку;

2006 рік: офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації «Microsoft»;

2013 рік: відбувається незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

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