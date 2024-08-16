Чотири лапи й одне серце: шість притулків в Одесі, де подбають про кожного улюбленця

Притулок «Зорко одно лишь сердце»

Притулок «Зорко одно лишь сердце» Притулок «Зорко одно лишь сердце» Притулок «Зорко одно лишь сердце» Притулок «Зорко одно лишь сердце»

Команда звичайних людей, яка з 2008 року рятує, лікує і прилаштовує в сім’ї безпритульних або покинутих тварин. Але перед тим, як взяти тварину, ви маєте пройти анкетування. Далі — перше знайомство. І якщо все складається добре, з вами укладають договір передачі пухнастика. Надалі притулок може ненав’язливо відстежувати життя тварини в новій родині.

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Притулок «Ковчег»

Притулок «Ковчег» Притулок «Ковчег» Притулок «Ковчег» Притулок «Ковчег»

Притулку вже 22 роки. Головний напрямок його роботи — зоозахисна діяльність, а основне завдання — дати любов, безпеку і належний догляд тваринам. Невеличка команда щодня займається пошуком сім’ї для пухнастиків. На базі притулку функціонує швидка ветеринарна допомога (щеплення, стерилізація безпритульних тварин). Також тут окремо надають допомогу тим, хто годує тварин на вулицях. Якщо людина бажає взяти до себе тваринку, вона повинна пройти опитування і завітати на особисту зустріч. Далі з нею підписують договір про «усиновлення» улюбленця.

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Притулок «Кошкин дом»

Притулок «Кошкин дом» Притулок «Кошкин дом» Притулок «Кошкин дом» Притулок «Кошкин дом»

Цьому відомому в Одесі притулку вже 25 років. За цей час волонтери врятували тисячі кішок і собак. Їх забирають з вулиць, везуть у клініку, обстежують, стерилізують або каструють, потім привозять у притулок і шукають для них нову сім’ю. Тварин віддають за наявності паспорта (собак навіть привозять новим господарям). Волонтери оцінюють умови проживання сім’ї і деякий час контролюють життя улюбленця.

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Притулок «Котячий теремок»

Притулок «Кошкин теремок» Притулок «Кошкин теремок» Притулок «Кошкин теремок» Притулок «Кошкин теремок»

Міні-притулок почав своє існування, коли хазяйка притулку та її чоловік взяли додому двох кошенят з вулиці. Сьогодні тут мешкають врятовані, частіше — покинуті господарями котики. Тут їх лікують, годують та шукають сім’ї, які готові їх прихистити. Також у притулку займаються стерилізацією котів та собак і годуванням безхатніх тварин на вулиці. Всіх охочих запрошують у гості, щоб погратися з тваринкою та обрати нового члена родини. Після «усиновлення» притулок деякий час триматиме зв’язок з родиною, проситиме надсилати фото або відео, як влаштувався їхній підопічний.

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«Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам»

«Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам» «Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам» «Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам» «Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам»

Це найбільша в Україні ветеринарна клініка для безпритульних тварин, яка збудована та функціонує на кошти «Німецької спілки захисту тварин». У притулку займаються масовою стерилізацією та лікуванням безпритульних тварин Одещини. Зараз тут на утриманні перебувають сотні тварин, які з різних причин не можуть бути випущені в природне середовище. Такі тварини проходять тривалий курс реабілітації, а деякі з них лишаються в притулку назавжди. Усі охочі можуть допомогти притулку та взяти в сім’ю кішку чи собаку.

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Притулок «Бюро знахідок тварин»

Бюро є частиною всеукраїнського електронного ресурсу «Загубилась, знайдена собака. Україна». З його допомогою загублені тварини отримують шанс повернутися додому.

Бюро має сторінки в соціальних мережах, куди господарі зниклих тварин або люди, які знайшли їх, надсилають фото. Далі волонтери роблять публікації, що дуже допомагає в пошуку. Якщо тварина не знаходить своїх господарів, то їй можуть підшукати нового власника.

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