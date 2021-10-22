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День ангела сегодня

День ангела 22 октября по православному календарю отмечает Максим.

Происхождение имени Максим

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Имя Максим происходит от латинского слова «максимус» и является римским родовым именем. Для имени Максим есть родственное имя Максимилиан.

Характер имени Максим

Считается, что мужчинам с таким именем не хватает волевых качеств, уверенности в себе, упорства и напористости. Они не стремятся к высотам в карьере, но могут успешно работать  корреспондентами, учителями и даже быть политиками. Максимы открыты к общению, доброжелательны и всегда готов оказать помощь.

По натуре Максим скорее экстраверт. Он не лишен дипломатичности, способен хорошо понимать окружающих. Максим легко убедит вас в чем угодно, особенно, если речь пойдет о любви и чувствах. Мужчина с этим именем успешно манипулирует людьми, в чем ему помогает свойственное ему воображение и интуиция. В глубине души Максим уверен, что именно он – хозяин жизни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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