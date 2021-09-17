Новости Одессы и Одесской области

Когда день ангела у Афанасия?

Когда день ангела у Афанасия?

Сегодня, 17 сентября, день ангела отмечают Афанасии.

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Имя Афанасий корнями уходит в Древнюю Грецию и в переводе означает «бессмертный». Среди носителей этого имени было много православных церковных деятелей. Например, Афанасий Метеорский, который в 14 веке основал монастыри Метеоры в Греции.

По православному календарю, именины у Афанасия по таким датам:

  • 17 января, 20 января, 26 января, 31 января;
  • 13 февраля, 28 февраля;
  • 5 марта, 7 марта, 21 марта, 22 марта;
  • 6 мая, 15 мая, 30 мая;
  • 5 июня, 16 июня, 3 июля, 18 июля, 31 июля;
  • 2 августа, 6 августа, 20 августа;
  • 4 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 22 сентября, 25 сентября;
  • 11 октября, 28 октября, 5 ноября, 7 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 20 ноября, 25 ноября;
  • 5 декабря, 9 декабря, 15 декабря.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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