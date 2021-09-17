Когда день ангела у Афанасия?

Сегодня, 17 сентября, день ангела отмечают Афанасии.

Имя Афанасий корнями уходит в Древнюю Грецию и в переводе означает «бессмертный». Среди носителей этого имени было много православных церковных деятелей. Например, Афанасий Метеорский, который в 14 веке основал монастыри Метеоры в Греции.

По православному календарю, именины у Афанасия по таким датам:

17 января, 20 января, 26 января, 31 января;

13 февраля, 28 февраля;

5 марта, 7 марта, 21 марта, 22 марта;

6 мая, 15 мая, 30 мая;

5 июня, 16 июня, 3 июля, 18 июля, 31 июля;

2 августа, 6 августа, 20 августа;

4 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 22 сентября, 25 сентября;

11 октября, 28 октября, 5 ноября, 7 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 20 ноября, 25 ноября;

5 декабря, 9 декабря, 15 декабря.