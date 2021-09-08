Когда день ангела у Натальи?

Имя Наталья происходит от латинского слова «natalis», у которого несколько значений. Его можно перевести как «родной», «рожденный» или «относящийся к рождению», «относящийся к рождеству» и «рождественский». Имя стало популярным на Руси после прихода христианства.

Считается, что Натальи очень самолюбивы и ценят похвалу. А вот критика в их адрес и замечания по всяким пустякам вызывают раздражение. Женщины с таким именем сильны духом и любой недуг переносят стойко. Они любят путешествовать и принимать гостей.

Если в вашем окружении есть Натальи, не забудьте их поздравить.