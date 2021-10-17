Когда день ангела у Вероники?

Происхождением имени Вероника

Есть версия, что имя Вероника происходит от имени Береника. Так звали жену правителя эллинистического Египта Птолемея I Сотера. Также это имя встречается в Библии — его носительницей была дочь иудейского царя Ирода Агриппы I.

Кроме того, в эпоху становления христианства имя Береника стало отождествляться с двумя безымянными женщинами, упоминаемыми в Евангелии. Одна из них излечилась от кровотечения, прикоснувшись к одежде Иисуса Христа. Вторая отёрла своим платком лицо Иисуса во время его Крестного пути на Голгофу.

Когда именины у Вероники по григорианскому календарю?

По григорианскому календарю именины у Вероник православные отмечают три раза в году: 25, 30 июля и 17 октября.