Преподобный Лаврентий: исцелял болезни и избавлял от порчи
Преподобного Лаврентия из Киево-Печерской лавры называли затворником Печерским.
Он прославился как целитель от болезней, в первую очередь – от болезней глаз. Также есть свидетельства, что преподобный избавлял от сглаза и порчи. Люди шли к преподобному за исцелением издалека. Например, однажды был случай, когда к Лаврентию привели мужчину, в которого будто бес вселился и совсем измучил несчастного. Напасть была такой, что мужчина мог ни с того, ни с сего поднять дерево и отбросить его в сторону. Лаврентий отвел мужчину к мощам святых в лавре, и только после этого больной наконец нашел успокоение.
Многие из историков отождествляют преподобного Лаврентия со святителем Лаврентием, епископом Туровским, но ряд других исследователей сомневаются в этом. Похоронен святой Лаврентий в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи нетленны.
К святому Лаврентию обращаются с просьбой сохранить здоровье, также исцелить от болезней глаз.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) – его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
По юлианскому календарю православные отмечают сегодня поклонение честным веригам апостола Петра.
Приметы на 29 января: каким будет предстоящее лето?
По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и летом:
- если луна растущая, то такая погода, как сегодня, будет и в первой половине февраля, а если новолуние – то во второй;
- луна красная и деревья шумят в лесу – к сильному ветру;
- снег скрипит под ногами – в августе будет жарко;
- дрова плохо разгораются – к оттепели.
В народе 29 января – праздник Лаврентьев день, о котором говорят: «Лаврентьев день то январем, то мартом потянет, и теплом приласкает, и морозом отдубасит».
Что нельзя делать сегодня
- В народе Лаврентьев день считается женским, поэтому женщинам не советуют выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием, чтобы, согласно поверьям, не потерять привлекательность.
- В то же время в этот день жене нельзя ругать мужа, иначе ссора может затянуться надолго и даже повлечь за собой серьезные проблемы в семье.
- Не следует ничего поднимать с земли – можете получить проблемы со здоровьем.
- Не стоит что-либо резать, рубить, пилить, колоть – можно легко пораниться.
- А еще наши предки верили, что в этот период ведьмы выходят на землю, поэтому следует быть чрезвычайно осторожными и после заката лучше сидеть дома.
Что можно делать сегодня
- В народе считается, что именно сегодня хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды – для этого нужно испечь пироги с капустой и угостить всех домашних и соседей.
- Это удачный день для зимней рыбалки – рыба будет хорошо клевать.
У кого сегодня именины
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Роман, Константин, Игнатий, Лаврентий, Дмитрий, Иван.
- По старому стилю день ангела у Ивана, Максима, Петра.
Талисманом человека, рожденного 29 января, является сапфир. Камень, помогающий укрепить верность. Также сапфир способствует развитию интеллекта и укреплению памяти.