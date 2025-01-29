Преподобный Лаврентий: исцелял болезни и избавлял от порчи

Преподобного Лаврентия из Киево-Печерской лавры называли затворником Печерским.

Он прославился как целитель от болезней, в первую очередь – от болезней глаз. Также есть свидетельства, что преподобный избавлял от сглаза и порчи. Люди шли к преподобному за исцелением издалека. Например, однажды был случай, когда к Лаврентию привели мужчину, в которого будто бес вселился и совсем измучил несчастного. Напасть была такой, что мужчина мог ни с того, ни с сего поднять дерево и отбросить его в сторону. Лаврентий отвел мужчину к мощам святых в лавре, и только после этого больной наконец нашел успокоение.

Многие из историков отождествляют преподобного Лаврентия со святителем Лаврентием, епископом Туровским, но ряд других исследователей сомневаются в этом. Похоронен святой Лаврентий в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи нетленны.

К святому Лаврентию обращаются с просьбой сохранить здоровье, также исцелить от болезней глаз.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) – его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

По юлианскому календарю православные отмечают сегодня поклонение честным веригам апостола Петра.

Приметы на 29 января: каким будет предстоящее лето?

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

если луна растущая, то такая погода, как сегодня, будет и в первой половине февраля, а если новолуние – то во второй;

луна красная и деревья шумят в лесу – к сильному ветру;

снег скрипит под ногами – в августе будет жарко;

дрова плохо разгораются – к оттепели.

В народе 29 января – праздник Лаврентьев день, о котором говорят: «Лаврентьев день то январем, то мартом потянет, и теплом приласкает, и морозом отдубасит».

Что нельзя делать сегодня

В народе Лаврентьев день считается женским, поэтому женщинам не советуют выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием, чтобы, согласно поверьям, не потерять привлекательность.

В то же время в этот день жене нельзя ругать мужа, иначе ссора может затянуться надолго и даже повлечь за собой серьезные проблемы в семье.

Не следует ничего поднимать с земли – можете получить проблемы со здоровьем.

Не стоит что-либо резать, рубить, пилить, колоть – можно легко пораниться.

А еще наши предки верили, что в этот период ведьмы выходят на землю, поэтому следует быть чрезвычайно осторожными и после заката лучше сидеть дома.

Что можно делать сегодня

В народе считается, что именно сегодня хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды – для этого нужно испечь пироги с капустой и угостить всех домашних и соседей.

Это удачный день для зимней рыбалки – рыба будет хорошо клевать.

У кого сегодня именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Роман, Константин, Игнатий, Лаврентий, Дмитрий, Иван.

По старому стилю день ангела у Ивана, Максима, Петра.

Талисманом человека, рожденного 29 января, является сапфир. Камень, помогающий укрепить верность. Также сапфир способствует развитию интеллекта и укреплению памяти.