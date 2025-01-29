Преподобний Лаврентій: зціляв хвороби та позбавляв від пристріту

Преподобного Лаврентія з Києво-Печерської лаври називали затворником Печерським.

Він прославився як цілитель від хвороб, насамперед – від хвороб очей. Також є свідчення, що преподобний позбавляв від пристріту та порчі. Люди йшли до преподобного за зціленням здалеку. Наприклад, одного разу був випадок, коли до Лаврентія привели чоловіка, в якого начебто біс вселився і зовсім змучив нещасного. Напасть була такою, що чоловік міг ні з того, ні з сього підняти дерево і відкинути його вбік. Лаврентій відвів чоловіка до мощів святих у лаврі, і лише після цього хворий нарешті знайшов спокій.

Багато істориків ототожнюють преподобного Лаврентія зі святителем Лаврентієм, єпископом Туровським, але низка інших дослідників сумніваються в цьому. Похований святий Лаврентій у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, його мощі нетлінні.

До святого Лаврентія звертаються з проханням зберегти здоров’я, а також зцілити від хвороб очей.

У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль – новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжують дотримуватися старого стилю (юліанського) – його збереження залишається правом релігійних громад і монастирів.

За юліанським календарем православні відзначають сьогодні вшанування чесних вериг апостола Петра.

Прикмети на 29 січня: яким буде майбутнє літо?

За прикметами цього дня судять про погоду найближчим часом і влітку:

якщо місяць зростаючий, то така погода, як сьогодні, буде й у першій половині лютого, а якщо новолуння – то у другій;

місяць червоний і дерева шумлять у лісі – до сильного вітру;

сніг скрипить під ногами – в серпні буде спекотно;

дрова погано розпалюються – до відлиги.

У народі 29 січня – свято Лаврентіїв день, про який кажуть: «Лаврентіїв день то січнем, то березнем потягне, і теплом приголубить, і морозом відлупцює».

Що не можна робити сьогодні

У народі Лаврентіїв день вважається жіночим, тому жінкам не радять виконувати важку роботу і займатися рукоділлям, щоб, згідно з повір’ям, не втратити привабливість.

Водночас цього дня жінці не можна сварити чоловіка, інакше сварка може затягнутися надовго й навіть спричинити серйозні проблеми в родині.

Не слід нічого піднімати із землі – можете отримати проблеми зі здоров’ям.

Не варто щось різати, рубати, пиляти, колоти – можна легко поранитися.

А ще наші предки вірили, що в цей період відьми виходять на землю, тому слід бути надзвичайно обережними й після заходу сонця краще сидіти вдома.

Що можна робити сьогодні

У народі вважається, що саме сьогодні господиня може залучити в дім щастя і захистити родину від біди – для цього потрібно спекти пироги з капустою й пригостити всіх домашніх і сусідів.

Це вдалий день для зимової риболовлі – риба буде добре клювати.

У кого сьогодні іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем святкують Яків, Роман, Костянтин, Ігнатій, Лаврентій, Дмитро, Іван.

За старим стилем день ангела у Івана, Максима, Петра.

Талісманом людини, народженої 29 січня, є сапфір. Камінь, що допомагає зміцнити вірність. Також сапфір сприяє розвитку інтелекту та зміцненню пам’яті.