Чтобы расследовать обстоятельства пожара, в Одессу прибыли представители Кабмина

В Одессу направили правительственную группу. Ее представители уже прибыли в город и будут заниматься расследованием всех подробностей трагедии на улице Троицкой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Рабочую группу возглавил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Туда также вошли представители профильных министерств и облгосадминистрации.

Во вторник, 10 декабря, участники правительственной комиссии провели заседание по расследованию причин пожара. Перед тем дали также короткий брифинг.

❗️Прес-брифінг разом із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим щодо засідання урядової комісії з з’ясування причин пожежі у коледжі к центрі Одеси. Gepostet von Максим Куций am Dienstag, 10. Dezember 2019

Как отметил во время брифинга начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, люди не смогли спастись из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. Так, два выхода оказались отрезаны пламенем, кроме того, в ходе эвакуации были зафиксированы недочеты.

По одной из версий правоохранителей, пожар мог возникнуть из-за того, что оказалась перегруженной электросеть в одном из учебных кабинетов. Оперативники говорят о том, что электропроводка могла быть неисправной. Кроме того, не исключают поджог и факт неосторожного обращения с огнем.

У полиции есть несколько подозреваемых по этому делу. Так, по данным Олега Беха, о подозрении уже сообщили директору колледжа Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, 4 декабря во время пожара в центре Одессы погибли люди. Предварительно известно о 12 погибших. Практически все – студенты располагавшегося в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Также среди погибших – преподаватель и пожарный.

Жертв может быть больше, так как не всех еще нашли. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Как отметили представители ГСЧС, зданию на Троицкой больше 100 лет, там давно не было ремонта. В помещении колледжа не работала сигнализация и практически не было огнетушителей.

Фото: пресс-служба Одесской облгосадминистрации

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