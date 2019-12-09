12 погибших: на месте пожара в Одессе нашли еще два обгоревших трупа

Спасатели продолжают разбирать завалы в здании на улице Троицкой, 25, где 4 декабря произошел пожар. Так, в ночь на воскресенье, 9 декабря, там обнаружили еще два тела.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Разбирая завалы, спасатели нашли тело одного человека примерно в половине первого ночи, второго — около 5 утра в понедельник.

Таким образом, количество погибших возросло до 12.

Как уточнили в ГСЧС, во время пожара пострадало 30 человек. Девять из них остаются в медучреждениях.

Четверо числятся пропавшими без вести.

Как заявил во время брифинга в ОГА председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было сигнализации.

Фото: i.obozrevatel.com

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