В Одессе испытывают новый украинский трамвай

В городе сейчас находится новый трамвай от корпорации «Эталон», известного в Украине производителя автобусов.

Что за новый трамвай появился в Одессе

По сообщению издания «Пассажирский транспорт» трамвай прошел в Одессе приемочные испытания в рамках процедуры государственной приемки перед сертификацией.

Именно на Одессе производители остановились потому что в городе накоплен большой опыт модернизации и сборки новых трамваев на безе ходовых тележек от «Татры-Т3». Такие же установлены и в вагоне TR3100 от «Эталона».

Сейчас представители «Эталона» ведет переговоры, чтобы новый трамвай прошел испытания в Одессе на городских маршрутах.

Новый трамвай аналог «Одиссея»

Трамвай от «Эталона» подобен одесскому «Одиссею». Он тоже частично низкопольный. Низкий пол у него только на центральной накопительной площадке.

В салон трамвая ведут четыре двери, из которых две широкие двустворчатые на средней низкопольной площадке, а две узкие одностворчатые в начале и конце вагона.

В салоне 34 сидячих места, в том числе три откидных, два полуторных и два обычных на средней низкопольной площадке. Остальные сидячие места — в «высокой» части салона. Кабина водителя оборудована кондиционером.

Салон достаточно просторный, в нем много сидячих мест. Но при этом имеет высокие и неудобные ступеньки как на входе в салон в узких дверях, так и внутри салона к низкопольной площадке.

В будущем на «Эталоне» планируют три варианта поставки трамваев:

«Голый» кузов без ходовых тележек. Он может использоваться как основа для последующей фиктивной «модернизации» существующих старых трамваев, от которых остаются только ходовые тележки. Это самый дешевый вариант. Поставка трамвая с завода уже с тележками, восстановленными на заводе. Второй вариант промежуточный по цене. Полностью новый вагон с полностью новыми ходовыми тележками. И здесь к его цене нужно прибавить еще, минимум, по 4 миллиона гривен стоимости каждой из двух тележек. Третий вариант выходит самым дорогим.

В целом, трамвай выглядит в настоящее время устаревшим и те же «Одиссеи» при всей схожести обладают более удобным и комфортным салоном.

О перспективе закупки Одессой подобных вагонов ничего не говорится. В городе находится единственный трамвай для того, чтобы пройти бюрократические процедуры сертификации. Что касается муниципальных властей Одессы, вряд ли их заинтересует покупка вагонов, аналогичных тем, что уже производятся в городе самостоятельно.

Недавно сообщалось, что к концу года в Одессе будет 30 трамваев «Одиссей»: какие сюрпризы ждут пассажиров.

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