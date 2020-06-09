Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 9 июня: расплавленные дороги и массовые перестройки

Что произошло в Одессе 9 июня: расплавленные дороги и массовые перестройки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На некоторых дорогах Одессы с наступлением жары стала плавиться битумная мастика, которую использовали для укрепления так называемых «деформационных швов». В итоге битум начал прилипать к колесам авто.
  • В центре Одессы на месте стриптиз-клуба построят жилой комплекс. На Малой Арнаутской рядом со зданием синагоги, построенной в начале ХХ века, планируют возвести жилой дом. Рабочие уже установили забор, захватив тротуар и проезжую часть.
  • В Одесской киностудии будут сдавать жилье. На территории Одесской киностудии создадут хаб для кинокомпаний и будут сдавать жилье в аренду.
  • Сегодня жители дома, расположенного на Высоцкого, 10, митингуют против установки киоска на месте зеленой зоны. Сейчас здесь торгуют овощами прямо на тротуаре. Люди считают, что лучше предотвратить установку, чем потом бороться уже с МАФом.
  • В Одессе памятник архитектуры на Александровском проспекте предлагают переделать в ТРЦ. На одном из сайтов недвижимости разместили объявления о продаже двух домов на Александровском проспекте. За них просят 2,8 млн долл.

 

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