Что произошло в Одессе 9 июня: расплавленные дороги и массовые перестройки

Почему в Одессе плавятся дороги — комментарий мэрии (видео) На некоторых дорогах города с наступлением жары стала плавиться битумная мастика, которую использовали для укрепления так называемых «деформационных швов». В итоге битум начал прилипать к колесам авто. ПОДРОБНЕЕ

Какие дороги отремонтируют в Одесской области? В этом году в Одесской области планируется отремонтировать 163,2 км дорог государственного значения. Работы идут полным ходом. Так, уже на въезде в Арциз положили верхний слой асфальтобетона длиной 9,5 км.. ПОДРОБНЕЕ