В Одессе памятник архитектуры на Александровском проспекте предлагают переделать в ТРЦ

На одном из сайтов недвижимости разместили объявления о продаже двух домов на Александровском проспекте. За них просят 2,8 млн долл.

Как пишет «Пушкинская», здания расположены на углу Еврейской. Одно из них построили в советское время, а другое — в 1901 году по проекту архитектора Владимира Короповского. В свое время это был доходный дом Покровской церкви, а сейчас здание является памятником архитектуры местного значения .

В объявлении указывается, что площадь памятника архитектуры — 2 тыс. м. кв., а второго здания — 535. Продавец предлагает сделать из них бизнес-центр, гостиницу или торговый центр, увеличив квадратные метры более чем в 2 раза.

Строительные леса появились на этом здании еще осенью 2019 года. Сначала сбивали красивую лепнину, а потом возвели мансардный этаж.

В свою очередь начальник городского управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко сообщил, что лепнина была аварийной и подлежала демонтажу. Позже декор полностью восстановят. Чиновник также отметил, что рабочих действительно не инструктировали по поводу того, как правильно демонтировать аварийные объекты. Однако сейчас, по его словам, эти нарушения уже устранили.

Работы проводило ООО «Сохо проджект», которому принадлежат некоторые помещения в здании. Бенефициаром компании является Валерий Вайнерман. Ему также принадлежали фирма «Фудмаркет», муниципальный кинотеатр «Уточкино», юридическая компания «Гарант» и другие. Вайнермана связывают и с рейдерским захватом супермаркетов сети «Виртус».

Напомним, между спуском Маринеско и улицей Приморской планируют строить новый микрорайон под названием ITown.

Фото: Вгороде

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