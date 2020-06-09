В центре Одессы на месте стриптиз-клуба построят жилой комплекс

На Малой Арнаутской рядом со зданием синагоги, построенной в начале ХХ века, планируют возвести жилой дом. Рабочие уже установили забор, захватив тротуар и проезжую часть.
На Малой Арнаутской рядом со зданием синагоги, построенной в начале ХХ века, планируют возвести жилой дом. Рабочие уже установили забор, захватив тротуар и проезжую часть.
Как пишет «Культурометр», будущий ЖК появится на месте бывшего одноэтажного стриптиз-клуба. В документах указано, что дом будет возвышаться на 6 этажей, и 1 этаж предполагается подземным. Одесский общественник Юрий Дъяченко подозревает застройщика в недобросовестности — по документам проходит 19 квартир будет, а на сайте рекламируют 24.
Кстати, этот же застройщик, компания «Пространство», хочет реализовать проект ITown между спуском Маринеско и улицей Приморской.
Отметим, в синагоге с 1930 года службы не проводят. Сейчас тут размещается Еврейский культурный и общинный центр Мигдаль.
Фото: Пространство