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Вместо зелёной зоны киоск: одесситы выступают против очередной торговой точки

Вместо зелёной зоны киоск: одесситы выступают против очередной торговой точки

Сегодня жители дома, расположенного на Высоцкого, 10, митингуют против установки киоска на месте зеленой зоны. Сейчас здесь торгуют овощами прямо на тротуаре.

Как пишет УСИ, одесситы не хотят, чтобы здесь появилась очередная будка. Люди считают, что лучше предотвратить установку, чем потом бороться уже с МАФом.

Отметим, когда до жителей дошли слухи о возможной установке киоска, они сразу озеленили территорию – высадили траву. Теперь тут газон.

Жители отмечают, что здесь достаточно мало места, рядом переход, и есть терминал пополнения счета.

Жильцы нашего дома собрались у торговой точки выразить свое возмущения и несогласие с безобразием, связанным с размещение торговой точки и планов последующей МАФизации придомовой территории.

Gepostet von Boris Dorovskykh am Montag, 8. Juni 2020

Фото: УСИ. Видео: Борис Доровских

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