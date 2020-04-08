Что произошло в Одессе 8 апреля: ограничения на продажу алкоголя и реконструкция спуска Маринеско

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В нашей жизни на карантине изменилось практически все. Еще совсем недавно кипели страсти по поводу «правильности» реконструкции Софиевской, Воронцовского переулка, спуска Маринеско. Сейчас по этому поводу уже никто не спорит…

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