Что произошло в Одессе 8 апреля: ограничения на продажу алкоголя и реконструкция спуска Маринеско

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В горсовете отчитались о ходе реконструкции спуска Маринеско. Поначалу власти рассчитывали, что там завершат работы до 31 марта, однако работы затянулись. Продолжение…
- В Одессе предлагают ввести запрет на продажу спиртных напитктов в ночное время – с восьми вечера до десяти утра. Кроме того, ограничить продажу в выходные и праздники. Продолжение…
- В Одесской области у браконьеров изъяли более одного километра сетей и 60 раколовок. Продолжение…
- Одесский ботанический сад ОНУ им. И.Мечникова сейчас тоже на карантине, сюда не попадешь на экскурсию, не полюбуешься живой красотой. А жизнь там кипит. Причем, необыкновенно насыщенно. Продолжение…
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