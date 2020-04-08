В Одессе хотят ввести ограничения на продажу алкоголя: какие и на сколько?

Начальник Главного управления полиции в Одесской области Олег Бех обратился с этим вопросом к мэру города Геннадию Труханову.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Он предлагает ввести запрет на продажу спиртных напитктов в ночное время – с восьми вечера до десяти утра. Кроме того, ограничить продажу в выходные и праздники. Причем это касается не только крепких алкогольных напитков, а и слабоалкогольных, таких, как пиво и вино.

Ограничения предлагается ввести на период карантина.

Так, по мнению Олега Беха, это станет дополнительной мерой в борьбе с распространением коронавируса. Также, по его словам, это поможет снизить количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.

Фото: Delfi, Думская

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