fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят ввести ограничения на продажу алкоголя: какие и на сколько?

В Одессе хотят ввести ограничения на продажу алкоголя: какие и на сколько?

Инициатором нововведения выступила полиция.

Начальник Главного управления полиции в Одесской области Олег Бех обратился с этим вопросом к мэру города Геннадию Труханову.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Он предлагает ввести запрет на продажу спиртных напитктов в ночное время – с восьми вечера до десяти утра. Кроме того, ограничить продажу в выходные и праздники. Причем это касается не только крепких алкогольных напитков, а и слабоалкогольных, таких, как пиво и вино.

Ограничения предлагается ввести на период карантина.

Так, по мнению Олега Беха, это станет дополнительной мерой в борьбе с распространением коронавируса. Также, по его словам, это поможет снизить количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.

Фото: Delfi, Думская

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить