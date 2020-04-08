На Одещині у браконьєрів вилучили більше одного кілометра сіток та 60 раколовок (фото)

Двох жителів Болградського району, які займались незаконним промислом риби, затримали вчора прикордонники Ізмаїльського загону на озері Ялпуг, що в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Реалізуючи оперативну інформацію, «зелені берети» застали їх на гарячому. Незаконну діяльність чоловіки здійснювали на незареєстрованому човні, використовуючи заборонені ліскові сітки завдовжки 300 метрів. До того ж, у одного з правопорушників при собі не було документів, що посвідчують особу.

За порушення прикордонного режиму та грубе порушення правил рибальства на них складено протоколи про адміністративні правопорушення. Човен та знаряддя лову вилучено до рішення суду.

Окрім цього, на території господарства, до берега якого пришвартувався їх плавзасіб, прикордонники виявили 9 сіток, завдовжки 900 метрів, 60 раколовок та гумовий човен. Від виявленого чоловіки «відхрестились», мовляв, то не їхнє. Безгоспне майно вилучено встановленим порядком для подальшої передачі до компетентних органів.

Фото: ДПСУ

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