fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Спуск Маринеско в Одессе будет закрыт дольше, чем рассчитывали: когда обещают открыть?

Спуск Маринеско в Одессе будет закрыт дольше, чем рассчитывали: когда обещают открыть?

В горсовете отчитались о ходе реконструкции спуска Маринеско.

Поначалу власти рассчитывали, что там завершат работы до 31 марта, однако работы затянулись.

Об этом сообщил в видеообращении начальник горуправления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

 

По его словам, причина в том, что пришлось переносить инженерные сети на ул. Софиевскую, это заняло время. А потом наступил карантин.

В итоге в горсовете решили дать время подрядчику до конца года. Договор на выполнение ремонта подписан до 31 декабря, поэтому спуск, скорее всего, откроют не раньше этой даты, говорит Андрей Сандул.

Отметим, реконструкцию спуска Маринеско поручили компании “Ростдорстрой”, которая выиграла тендер на проведение работ. За работу ей пообещали заплатить 70 млн. грн. из городской казны.

Фото: Мария Котова

Видео: Думская,1

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить