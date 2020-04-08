Спуск Маринеско в Одессе будет закрыт дольше, чем рассчитывали: когда обещают открыть?

В горсовете отчитались о ходе реконструкции спуска Маринеско.

Поначалу власти рассчитывали, что там завершат работы до 31 марта, однако работы затянулись.

Об этом сообщил в видеообращении начальник горуправления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

По его словам, причина в том, что пришлось переносить инженерные сети на ул. Софиевскую, это заняло время. А потом наступил карантин.

В итоге в горсовете решили дать время подрядчику до конца года. Договор на выполнение ремонта подписан до 31 декабря, поэтому спуск, скорее всего, откроют не раньше этой даты, говорит Андрей Сандул.

Отметим, реконструкцию спуска Маринеско поручили компании “Ростдорстрой”, которая выиграла тендер на проведение работ. За работу ей пообещали заплатить 70 млн. грн. из городской казны.

Фото: Мария Котова

Видео: Думская,1

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