Наслаждаемся на удаленке: Одесский ботанический сад делится живой красотой (фото)

Пока мы живем в режиме «удаленки», природа активно просыпается.

Одесский ботанический сад ОНУ им. И.Мечникова сейчас тоже на карантине, сюда не попадешь на экскурсию, не полюбуешься живой красотой. А жизнь там кипит. Причем, необыкновенно насыщенно.

Распускаются цветы, уже можно насладиться красотой и ароматом цветущего персика, калины, миндаля, магнолии и многих других растений.

Для того, чтобы надышаться ароматом цветущей красоты в Одесском ботсаду, нам теперь необходимо включить воображение, но мы можем полюбоваться и на фотографиях, сделанных сотрудниками нашего старейшего сада.

Фотографии насыщенной жизни природы сотрудники выкладывают на своей странице в Facebook. А еще они сообщают, что в цветущем Ботаническом саду стали активно трудиться пчелы. «У нас — пчелиный рай!», — рассказывают они.

Наслаждаемся вместе.

Фото с ФБ-страницы «Ботанический сад ОНУ им. Мечникова»

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