fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Наслаждаемся на удаленке: Одесский ботанический сад делится живой красотой (фото)

Наслаждаемся на удаленке: Одесский ботанический сад делится живой красотой (фото)

Пока мы живем в режиме «удаленки», природа активно просыпается.

Одесский ботанический сад ОНУ им. И.Мечникова сейчас тоже на карантине, сюда не попадешь на экскурсию, не полюбуешься живой красотой. А жизнь там кипит. Причем, необыкновенно насыщенно.

Распускаются цветы, уже можно насладиться красотой и ароматом цветущего персика, калины, миндаля, магнолии и многих других растений.

Для того, чтобы надышаться ароматом цветущей красоты в Одесском ботсаду, нам теперь необходимо включить воображение, но мы можем полюбоваться и на фотографиях, сделанных сотрудниками нашего старейшего сада.

Декоративный персик Рябова

Декоративный персик Рябова

Фотографии насыщенной жизни природы сотрудники выкладывают на своей странице в Facebook. А еще они сообщают, что в цветущем Ботаническом саду стали активно трудиться пчелы. «У нас — пчелиный рай!», — рассказывают они.

Наслаждаемся вместе.

Декоративный персик Царевна Лебедь

Декоративный персик Царевна Лебедь

Калина Карльса

Калина Карльса

Магнолия кобус

Магнолия кобус

Понцирус трехлистный

Понцирус трехлистный

Фото с ФБ-страницы «Ботанический сад ОНУ им. Мечникова»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить