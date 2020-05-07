Что произошло в Одессе 7 мая: 12 раненых бойцов и назначение Саакашвили

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На одесском Фонтане судом остановлено строительство жилкомплекса на пляже. Одесский активист подал в суд на ООО «Пансионат золотой берег», которое занималось возведением ЖК «Aura Apart» под видом пансионата-профилактория.
- Из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины прибыло 12 военнослужащих. У пострадавших – минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки.
- День памяти и примирения и семьдесят пятой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе отметят в условиях карантина.
- В Балте недавно прошедший ливень привел к не самым приятным последствиям. На улице Кузнечной пострадал от непогоды детский сад №3 “Аленка”.
- За съемку в пропагандистском фильме РПЦ Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу “Миротворец”.
- Утром возле Одесского областного клинического медицинского центра, где лечат больных COVID-19, медиков встречал оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины.
- Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.