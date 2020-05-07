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Новости Одессы и Одесской области

Хвилина мовчання і покладання квітів: як в Одесі відзначать День Перемоги?

Хвилина мовчання і покладання квітів: як в Одесі відзначать День Перемоги?

День пам’яті та примирення і 75-у річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Одесі відзначать в умовах карантинних обмежень.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, встановленими Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Одесі обмежено проведення масових заходів, зокрема і з нагоди Дня пам’яті та примирення та відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Однак і в умовах карантинних обмежень в Одесі вшанують пам’ять загиблих та подвиг Українського народу у боротьбі за свободу у Другій світовій війні.

8 та 9 травня о 10.00 відбудеться загальноміська хвилина мовчання на вшанування пам’яті захисників України усіх часів.

Встановлення квіткових композицій (вінків, корзин тощо) відбудеться:

8 та 9 травня  – біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка;

9 травня – біля меморіалу «Крила Перемоги» на пл. Десятого квітня та траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з катера Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Міська влада закликає представників громадських організацій, усіх одеситів дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів та не допускати масового скупчення, зокрема у місцях традиційного покладання квітів.

Фото: 24 канал

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