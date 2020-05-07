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Новости Одессы и Одесской области

Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Указ № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ» президент підписав сьогодні, 7 травня.

– Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни, – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Фото: Слово і Діло

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