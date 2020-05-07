Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Указ № 169/2020 «Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ» президент підписав сьогодні, 7 травня.

– Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни, – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Фото: Слово і Діло

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.