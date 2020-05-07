В Одесі оркестр ВМС оригінально подякував лікарям за боротьбу з COVID-19

Про це повідомляє Армія.Інформ.

Під час виступу музиканти були в неповному складі, дотримуючись належної дистанції.

Грати розпочали від самого ранку, щоби перед роботою якомога більше співробітників лікарні та пацієнтів побачили чи почули виступ.

– З 2014 року Збройні Сили України разом з добровольцями та волонтерами ведуть війну за нашу територіальну цілісність і незалежність з російськими терористичними військами на Сході країни. Так сталося, що тепер в Україні розпочалася ще одна війна – з коронавірусом, – розповів заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення – начальник управління капітан 1 рангу Андрій Урсол. – Саме щоб підтримати медиків та підійняти їм настрій, наш оркестр приїхав невеликим колективом до лікарні, аби через музику сказати їм «Дякуємо!» Сказати «Дякую!» за їхню працю, за те, що вони, перебуваючи на передовій боротьби із хворобою й ризикуючи власними життями, рятують наших співвітчизників.

Фото: Армія.Інформ

Відео: 5 канал

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