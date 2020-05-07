Одеський боксер Василь Ломаченко потрапив до бази “Миротворець”

І Ломаченку, і Усику приписують заперечення російської агресії на території України.

Боксери взяли участь у зйомках пропагандистського російського фільму «Здрастуй, брат, Христос Воскрес!» з митрополитом Онуфрієм. Ролик був опублікований 5 травня на YouTube.

– Я не соромлюся цього і не хочу мовчати, що я православний, – сказав у фільмі Ломаченко. – Я готовий нести всю відповідальність за це. У мене дуже багато друзів в Росії. У мене родичі в Росії є. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, з усіма дружу і підтримую стосунки. Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, тому що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Це не вкладається в моїй голові.

Окрім натяку на безпідставність воєнних дій на сході України, спортсмен згадав ще й за Православну церкву України:

– По суті, ми є одним народом, – зазначив боксер. – Для мене з дитинства, коли я ріс, не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це інші люди, інша країна, межа якась. У мене такого не було ніколи. Я весь час думав, що ми єдиний народ, що ми всі православні християни, живемо все на одній землі. А сьогодні нам намагаються підмінити все принципи. І віру.

Фото: 24 канал

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