На одесском Фонтане судом остановлено строительство жилкомплекса на пляже

Одесский активист подал в суд на ООО «Пансионат золотой берег», которое занималось возведением ЖК «Aura Apart» под видом пансионата-профилактория. Однако реклама продаж жилой площади в этом здании на сайтах недвижимости и самого ЖК говорила о другом целевом назначении стройки. Поэтому подав иск в суд, активист смог добиться временного прекращения строительства.

Об этом идет речь в Едином реестре судебных решений по делу №420/3168/29.

Одесский активист Олег Михайлик стал инициатором судебного процесса касательно незаконности проведения строительных работ на 16-й станции Большого Фонтана.

Рядом с пляжем «Золотой берег» ООО «Пансионат золотой берег» занималось строительными работами. Согласно зонингу города, на стройплощадке запланировано «Строительство пансионата-профилактория семейного типа». Однако на сайтах новостроек, а также на других ресурсах, где размещены объявления о продаже недвижимости, есть объявления о продаже квартир в 15-этажном жилом комплексе «Aura Apart», который расположен по тому же адресу, что и пансионат.

В связи с этим активист обратился в Одесский окружной административный суд, чтобы прекратить строительство ЖК. Михайлик указал, что земельный участок находится менее чем в ста метрах от линии уреза воды, а, соответственно, строительство жилых помещений незаконно вести в зоне прибрежно-защитной полосы.

Суд удовлетворил заявление активиста и остановил действие договора на строительные работы ОД 112182280858, выданное Управлением архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета. Суд также запретил ООО «Пансионат золотой берег» или каким-либо другим лицам заниматься строительной деятельностью на указанном участке.

Первое заседание по делу назначено на 13 мая в 11:00 в ООАС.

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