В Одессу доставили раненых бойцов из зоны боевых действий (фото)

Из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины прибыло 12 военнослужащих.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
У пострадавших – минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки. Также среди них есть соматические больные, рассказал Танцюра.
Всех увезли в военный госпиталь. Четверо бойцов – в тяжелом состоянии.
Андрей Танцюра просит помочь с покупкой лекарств и расходных материалов для лечения бойцов.
Желающие могут связаться с волонтером в соцсети Facebook.
Фото: Андрей Танцюра, Facebook