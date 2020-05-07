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Новости Одессы и Одесской области

В Одессу доставили раненых бойцов из зоны боевых действий (фото)

В Одессу доставили раненых бойцов из зоны боевых действий (фото)

Из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины прибыло 12 военнослужащих.

Об этом на своей странице в  Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

У пострадавших – минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки. Также среди них есть соматические больные, рассказал Танцюра.

Всех увезли в военный госпиталь. Четверо бойцов – в тяжелом состоянии.

Андрей Танцюра просит помочь с покупкой лекарств и расходных материалов для лечения бойцов.

Желающие могут связаться с волонтером в соцсети Facebook.

Фото: Андрей Танцюра, Facebook

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