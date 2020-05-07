ЧП в Одесской области: из-за дождя и прорыва трубы затопило детский сад (фото)

В Балте недавно прошедший ливень привел к не самым приятным последствиям.

Так, на улице Кузнечной пострадал от непогоды детский сад №3 “Аленка”.

Об этом сообщает облГСЧС.

По их данным, помимо ливня, там прорвало трубопровод.

Подвал детского учреждения затопило грунтовыми водами.

Спасатели с помощью мотопомпы и пожарно-технического оборудования откачали 420 м.кв. воды.

Никто не пострадал.

При этом в ГСЧС сообщили, что в результате появилась угроза того, что могут выйти из строя электрокоммуникации, расположенные в подвале. Да и в целом детсад нужно проверить, так как есть риск, что некоторые функции здания могли быть нарушены.

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Фото: ГСЧС

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