Что произошло в Одессе 7 апреля: подорожание продуктов и ремонт дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе подорожали продукты: какие именно и почему? Продолжение…
- Служба автодорог показала, что сейчас ремонтируют в Одесском регионе. Сотрудники службы автодорог проводят капремонт на отрезке близ сел Павловка и Степановка Раздельнянского района. Продолжение…
- Суд обязал мэрию заплатить за разбитую машину одесситки. Происшествие было зафиксировано на ул. Генерала Петрова. Продолжение…
- У счастливой одесской «чертовой дюжины» – день рождения. Именно в этот день, ровно 2 года назад, стартовали «Одесские Коты». Продолжение…
- На одесском Фонтане похитили полку добра, установленную в помощь малоимущим. Пенсионеры и люди из малообеспеченных семей могли подойти и взять там что-нибудь нужное. Продолжение…
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