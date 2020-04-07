Что произошло в Одессе 7 апреля: подорожание продуктов и ремонт дорог

10 лет назад был создан любимый многими одесситами Театр на Чайной. Если вы помните, находился он тогда на улице Карантинной 21/1 в помещении бывшей Чаеразвесочной фабрики. Именно там появился ставший многим по душе формат – чаепитие и обсуждение увиденного вместе с режиссером и актерами.

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