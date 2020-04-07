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Новости Одессы и Одесской области

Служба автодорог показала, что сейчас ремонтируют в Одесском регионе (видео)

Служба автодорог показала, что сейчас ремонтируют в Одесском регионе (видео)

Сотрудники службы автодорог проводят капремонт на отрезке близ сел Павловка и Степановка Раздельнянского района.

Там ремонтируют отрезок, длиной 7,9 км, на трассе государственного значения Р-33 Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка – (М-16).

Об этом сообщают в региональном филиале Службы автодорог.

Дорожники уже начали укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке с 378 по 386 км.

Отметим, что эту дорогу начали ремонтировать еще два года назад. Тогда процесс затормозило отсутствие финансовой поддержки.

В этом году работы удалось возобновить, так как Кабмин выделил на них 60 млн. грн.

Ремонт планируют закончить к концу мая.

Капітальний ремонт дороги державного значення Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, на ділянці км 378 – км 386 (протяжність 7,926 км).Біля сіл Павлівка та Степанівка (Роздільнянський район) розпочато роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Нагадаємо, що ремонтні роботи з капітального ремонту цієї ділянки дороги було розпочато у березні 2018 року, але за відсутності фінансування роботи було призупинено. У цьому році Постановою Кабінету Міністрів України виділено 60 млн грн. для відновлення ремонтних робіт.Наприкінці травня заплановано завершити капітальний ремонт цієї ділянки дороги.

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 6. April 2020

Фото:

Видео: Служба автодорог

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