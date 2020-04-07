Служба автодорог показала, что сейчас ремонтируют в Одесском регионе (видео)

Капітальний ремонт дороги державного значення Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, на ділянці км 378 – км 386 (протяжність 7,926 км).Біля сіл Павлівка та Степанівка (Роздільнянський район) розпочато роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Нагадаємо, що ремонтні роботи з капітального ремонту цієї ділянки дороги було розпочато у березні 2018 року, але за відсутності фінансування роботи було призупинено. У цьому році Постановою Кабінету Міністрів України виділено 60 млн грн. для відновлення ремонтних робіт.Наприкінці травня заплановано завершити капітальний ремонт цієї ділянки дороги.

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 6. April 2020