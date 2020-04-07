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Новости Одессы и Одесской области

«Всем мяу!»: у счастливой одесской «чертовой дюжины» – день рождения (фото)

«Всем мяу!»: у счастливой одесской «чертовой дюжины» – день рождения (фото)

Сегодня у нас — чисто одесский праздник: день рождения счастливой одесской муркающе-мурлычащей «чертовой дюжины».

Скульптор Татьяна Штыкало сообщает, что «именно в этот день, ровно 2 года назад, мои «Одесские Коты» стартовали с Базарины, которая с Нового Базара. Сегодня, спустя ровно 2 года, моих «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов). И я хочу сказать СПАСИБО всем тем людям, которые были причастны (каждый — по-своему) к этой великолепной чертовой дюжине!».

Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).
Сегодня, спустя ровно 2 года, «Одесских Котов» уже 13 (11 арт-объектов, в которых суммарно 13 котов).

Ну что ж, поздравляем, прежде всего, создательницу нашей Кошачьей тропы скульптора Татьяну Штыкало, а заодно и всех ее 13 котиков, радующих глаз! Чего они все вместе только не пережили за эти два года. Их воровали — частично и полностью, с них «срывали» прикольные одежды, но наша Танечка их неизменно восстанавливала и продолжала радовать новыми котэ. И мы уверенны, что чертова дюжина одесских котов — не предел! Правда же, Татьяна?!

Создательница “Одесских котов” Татьяна Штыкало.

Создательница “Одесских котов” Татьяна Штыкало.

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Мария Котова
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