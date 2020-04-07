Суд обязал мэрию заплатить за разбитую машину одесситки

Два года назад на личный автомобиль одесситки свалилось дерево и помяло его.
Об этом сообщает УСИ.
Происшествие было зафиксировано на ул. Генерала Петрова.
Тогда ночью был ветер 5 м/с, который свалил дерево. Оно упало на Nissan и повредило его.
В связи с этим одесситка подала в суд на ЖКС “Черемушки” и “Горзелентрест”.
Однако оказалось, что отвечать за это должна мэрия.
Горсовет пытался обжаловать иск в Апелляционном суде, однако не получилось.
В итоге собственнице машины удалось отсудить свое право на компенсацию в Приморском суде.
Мэрия обязана выплатить горожанке 168 тысяч грн. за ремонт и еще 2 тыс. за моральный ущерб.
Фото: usinsk.online
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