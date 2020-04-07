На одесском Фонтане похитили полку добра, установленную в помощь малоимущим (видео)

Недавно неравнодушные одесситы расставили по городу т.н. “полки добра”.

На импровизированное сооружение можно положить продукты и вещи первой необходимости.

Позже инициаторы акции передадут их малоимущим.

Горожане с энтузиазмом подхватили благотворительную инициативу. На деревянной этажерке стали появляться упакованные в кульки яблоки, лимоны, гречка и другие крупы, хлеб, чай и макароны.

Пенсионеры и люди из малообеспеченных семей могли подойти и взять там что-нибудь нужное.

Однако одна из полок, стоящая возле суши-бара на 6-ой станции Фонтана, недавно исчезла, передает dumskaya.net.

Она стояла там пустая, так как продукты успели разобрать нуждающиеся.

Как стало ясно из записи на камеру видеонаблюдения, полку взяла проходившая мимо женщина. На видео, видно, как “похитительница” сорвала информационный листок с даными об акции, после чего взяла полку и унесла.

Возможно, одесситка подумала, что это бесхозная вещь, которой кто-то попользовался и выбросил, и решила: не пропадать же добру.

Фото, видео: dumskaya.net

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