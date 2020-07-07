Что произошло в Одессе 6 июля: проверка воды на пляжах Одессы и новый уникальный дворик

Сложившаяся ситуация с адаптивным карантином, помноженном на разгар курортного сезона в Одессе, продолжает преподносить сюрпризы. Если в помещение театра нельзя, а на спектакль очень хочется, выход нашелся и у недавно отметившего свое 90-летие Театра юного зрителя им. Ю.Олеши. Отмечать юбилей пришлось онлайн, а вот спектакли (и для детей, и для взрослых) можно уже посмотреть «вживую» в старом-старом театральном дворике ТЮЗа.

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