Что произошло в Одессе 6 июля: проверка воды на пляжах Одессы и новый уникальный дворик

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Одесский Лабораторный центр Минздрава ведет наблюдение за санитарным сосоянием воды каждый год. В курортный сезон эта работа активизируется.
- Знаменитый дом Руссова приняли в коммунальную собственность. Исполком горсовета Одессы решил зарегистрировать право коммунальной собственности на знаменитый памятник архитектуры.
- Чтобы сложить реальную картину заболеваемости, не пропустить случаев инфицирования, в стране начали проводить исследование на коронавирус ИФА-тестами. Где и как в Одессе можно сделать такое тестирование?
- Одесский ТЮЗ встречает зрителей в историческом дворике со старинной лестницей и барельефом Шекспира.