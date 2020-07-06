Проверка воды на пляжах Одессы: как происходит забор проб и что говорят в лаборатории (фоторепортаж)

Одесский Лабораторный центр Минздрава ведет наблюдение за санитарным сосоянием воды каждый год. В курортный сезон эта работа активизируется. Начиная с апреля анализ воды проводят каждую неделю. Как оказалось, вода на пляжах не соответствует нормам по многим показателям. Сегодня, во время очередного забора воды, группа из лабцентра решила показать, как происходит такое мероприятие.

Как это было – с места событий сообщил корреспондент «Одесской жизни».

К пляжу 13-й станции фонтана, где расположена территория спасательной станции, утром подъехали три сотрудника Одесского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины.

Санитарный фельдшер отдела мониторинга за неинфекционными заболеваниями Анжела Назаренко, которая делает забор воды, рассказала, как и с какой периодичностью происходит этот процесс:

«Каждый год лабораторный центр делает замеры. У нас есть план и есть график. Начиная с апреля, мы проводим забор воды каждую неделю. На места отправляют несколько групп, которые берут пробу на всех пляжах города. Делаем мы это батометром. На каждой определенной локации у нас три точки забора: поверхностный забор в пяти и пятидесяти метрах от берега, а также забор глубинной воды на расстоянии пятидесяти метров от берега».

Для этого на помощь приходят несущие службу спасатели. Лаборантам подготавливают лодку и, погружая специальный прибор на соответствующем расстоянии и определенную глубину, они берут пробы морской воды. Затем, резервуары с жидкостью кладут в специальный кейс с охлаждающими приспособлениями и отвозят в лабораторию. Результаты исследований будут известны в пятницу.

К сожалению, по словам сотрудников лаборатории, вода на Одесских пляжах практически нигде не соответствует бактериологическим нормам. По результатам анализов воды на индекс ЛКП (лактозоположительной кишечной палочки), стафилококка и патогенных веществ специалисты не смогли выделить ни одну пляжную зону, где наличие этих бактерий было бы в норме.

«Вода интенсивно загрязнялась бактериями с начала купального сезона. Нельзя сказать однозначно, что на это влияют люди. Это зависит от многих факторов. Но такая тенденция есть. Мало того, во время предыдущего анализа, 30 июня, мы успели взять пробу до дождей. Однако это не улучшило результат – вода в зоне купания загрызена бактериями. А по состоянию на сегодняшний день, известно, что вода не соответствует нормативам уже в 50 метрах от берега. В частности, такое наблюдается на пляжах Большого Фонтана и Аркадии», – рассказала заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Елена Варецкая.

Несмотря на подобные неутешительные характеристики морской воды по всем одесским пляжам, нам удалось узнать, что в какой-то степени лучше купаться в море на Ланжероне.

Ранее мы рассказывали, в чем смысл таких проверок.

Фото: Артем Виноградов