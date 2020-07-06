Новости Одессы и Одесской области

Знаменитый дом Руссова приняли в коммунальную собственность

Знаменитый дом Руссова приняли в коммунальную собственность

Исполком горсовета Одессы решил зарегистрировать право коммунальной собственности на знаменитый памятник архитектуры.

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Это Дом Руссова  на Садовой, 21, сообщает сайт мэрии Одессы.

«Появилась информация, что, пользуясь различными схемами и услугами мошенников, осуществляется регистрация прав собственности на то, что не принадлежит тем, кто заявляет свои права. Речь идет о Доме Руссова. Это недопустимо», – цитирует сайт мэрии городского голову Одессы Геннадия Труханова.

В мае сего года «Одесская жизнь» рассказывала, что возле центральной арки обновленного дома Руссова «поплыла» плитка, а напротив него, на проезжей части, образовался провал. На сегодняшний день плитка снова на месте, а провал ликвидирован.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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