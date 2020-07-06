Знаменитый дом Руссова приняли в коммунальную собственность

Это Дом Руссова на Садовой, 21, сообщает сайт мэрии Одессы.

«Появилась информация, что, пользуясь различными схемами и услугами мошенников, осуществляется регистрация прав собственности на то, что не принадлежит тем, кто заявляет свои права. Речь идет о Доме Руссова. Это недопустимо», – цитирует сайт мэрии городского голову Одессы Геннадия Труханова.

В мае сего года «Одесская жизнь» рассказывала, что возле центральной арки обновленного дома Руссова «поплыла» плитка, а напротив него, на проезжей части, образовался провал. На сегодняшний день плитка снова на месте, а провал ликвидирован.