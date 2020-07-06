Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одессе могут бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус?

Кому в Одессе могут бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус?

Чтобы сложить реальную картину заболеваемости, не пропустить случаев инфицирования, в стране начали проводить исследование на коронавирус ИФА-тестами. Где и как в Одессе можно сделать такое тестирование?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Тесты ИФА (иммуноферментного анализа) выявляют тех, кто не болел коронавирусом, тех, кто болеет им в настоящее время, и тех, кто перенес его в легкой форме или бессимптомно. Заразившийся мог даже этого не заметить, но если переболел, в его крови содержатся антитела – вещества, необходимые для иммунитета человека. Именно они распознают вирус, а затем подают сигнал «к атаке!» иммунным клеткам.

Три вида ИФА-тестов определяют наличие в крови трех видов антител. Определение иммуноглобулина IgM позволяет выявить больных в острой стадии заболевания. Обнаружение IgA антител – с первых дней инфицирования, еще до появления симптомов. Иммуноглобулин IgG свидетельствует о том, что человек коронавирусом уже переболел.

Проводятся ИФА-тесты гораздо быстрее ПЦР-анализов. И стоят гораздо дешевле.

В Одессе за бюджетные средства были закуплены 14880 тестов отечественного производства. Проводится ИФА-диагностика за счет горбюджета в лабораториях:

  • городской клинической инфекционной больницы;
  • городских больниц №1, №5, №10;
  • консультативно-диагностических центров №6 и №20.

И только по направлению семейных врачей медучреждений, закрепленных за ними. Для призывников – военно-врачебных комиссий районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По информации горздрава, в первую очередь тестируют граждан, относящихся к группе эпидемического риска: медиков, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, педагогов, социальных работников. К тому же исследования проходят пациенты плановой госпитализации, экстренной хирургии, с симптомами ОРЗ и ОРВИ, похожими на COVID-19. При массовом поступлении больных с высокой температурой ИФА-тестирование дает возможность «рассортировать» их в зависимости от вида инфицирования.

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить