Кому в Одессе могут бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус?

Чтобы сложить реальную картину заболеваемости, не пропустить случаев инфицирования, в стране начали проводить исследование на коронавирус ИФА-тестами. Где и как в Одессе можно сделать такое тестирование?

Тесты ИФА (иммуноферментного анализа) выявляют тех, кто не болел коронавирусом, тех, кто болеет им в настоящее время, и тех, кто перенес его в легкой форме или бессимптомно. Заразившийся мог даже этого не заметить, но если переболел, в его крови содержатся антитела – вещества, необходимые для иммунитета человека. Именно они распознают вирус, а затем подают сигнал «к атаке!» иммунным клеткам.

Три вида ИФА-тестов определяют наличие в крови трех видов антител. Определение иммуноглобулина IgM позволяет выявить больных в острой стадии заболевания. Обнаружение IgA антител – с первых дней инфицирования, еще до появления симптомов. Иммуноглобулин IgG свидетельствует о том, что человек коронавирусом уже переболел.

Проводятся ИФА-тесты гораздо быстрее ПЦР-анализов. И стоят гораздо дешевле.

В Одессе за бюджетные средства были закуплены 14880 тестов отечественного производства. Проводится ИФА-диагностика за счет горбюджета в лабораториях:

городской клинической инфекционной больницы;

городских больниц №1, №5, №10;

консультативно-диагностических центров №6 и №20.

И только по направлению семейных врачей медучреждений, закрепленных за ними. Для призывников – военно-врачебных комиссий районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По информации горздрава, в первую очередь тестируют граждан, относящихся к группе эпидемического риска: медиков, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, педагогов, социальных работников. К тому же исследования проходят пациенты плановой госпитализации, экстренной хирургии, с симптомами ОРЗ и ОРВИ, похожими на COVID-19. При массовом поступлении больных с высокой температурой ИФА-тестирование дает возможность «рассортировать» их в зависимости от вида инфицирования.