Что произошло в Одессе 5 июня: погоня за 12-летним подростком и сбой в Приват24

Приватбанк восстановил доступ к системе онлайн-банкинга Приват24. Однако лишь для бизнеса. Для частных клиентов приложение по-прежнему недоступно.

Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.

Известный банковский сервис «Приват24» сейчас не доступен для пользователей. Из-за масштабного сбоя, люди не могут авторизоваться, зайти в приложение и проводить платежи. Кроме этого, у клиентов не получается дозвониться на горячую линию банка — 3700.

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