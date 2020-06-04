Что произошло в Одессе 5 июня: погоня за 12-летним подростком и сбой в Приват24

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- 12-летний подросток угнал машину и пытался скрыться от полицейских.
- Позже парня таки остановили. Он управлял автомобилем сидя на подушке. Как заявили в полиции, мальчик уже попадал в поле зрения правохранителей и после этого случая ему грозит специнтернат.
- Мост через Сухой лиман передали на баланс Службы автомобильных дорог в Одесской области.
- Известный банковский сервис «Приват24» был не доступен для пользователей. Из-за масштабного сбоя, люди не могли авторизоваться, зайти в приложение и проводить платежи.
- Позже Приватбанк восстановил доступ к системе онлайн-банкинга Приват24. Однако лишь для бизнеса.
- С 1 июня в Украине начали работать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В Одессе камеры наблюдения уже установлены, но они еще не запущены.
- Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.