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Загрожує спецінтернат: у поліції розповіли деталі затримання 12-річного водія BMW (відео)

Загрожує спецінтернат: у поліції розповіли деталі затримання 12-річного водія BMW (відео)

Поліцейські виявили за кермом автомобіля малолітнього жителя Малиновського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

12-річний підліток викрав ключі від транспортного засобу в свого знайомого і вирішив покататися. Проїхавши близько ста метрів, хлопець потрапив в поле зору патрульних.

На місце події були викликані батьки дитини. Разом їх доставили до територіального відділу поліції.

На рахунку малолітнього вже є одне незаконне заволодіння транспортним засобом, а також крадіжки телефонів, гаманців, грошей та велосипеду. Зараз досудове розслідування завершене у восьми провадженнях, вони на розгляді в суді, де вирішується питання про застосування до хлопця заходів виховного характеру.

Після останнього правопорушення вирішуватиметься питання про поміщення підлітка до спеціалізованого закладу виховного типу, а його матір буде притягнута до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП, вдев’яте за цей рік.

Фото: Трасса Е-95

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