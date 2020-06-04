Добудують швидше: міст через Сухий лиман передали на баланс Служби автомобільних доріг в Одеській області

Раніше цей мостовий перехід був на балансі Чорноморської міської ради.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Вчора, 3 червня, на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято рішення про передачу мостового переходу через Сухий лиман з балансу Чорноморської міської ради на баланс Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Мостовий перехід через Сухий Лиман розташований в селі Малодолинське на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса-Чорноморськ.

Наразі Службою автомобільних доріг в Одеській області вирішується питання щодо відновлення та прискорення ремонтних робіт на об’єкті будівництва мостового переходу.

Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області

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