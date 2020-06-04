В Украине начала работать автофиксация нарушений ПДД: где в Одессе расположены такие камеры?

С 1 июня в Украине начали работать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В Одессе камеры наблюдения уже установлены, но они еще не запущены.

Известно, что на первом этапе своей работы система фиксирует только превышение скорости, однако вскоре список ее возможностей пополнится от фиксации мелких дорожных нарушений до серьезных ДТП. Проверить себя в списках нарушителей и узнать информацию о наложенном штрафе можно на официальном сайте МВД — mvs.gov.ua. Что касается штрафов, то в течение двух дней «письма счастья» будут приходить на дом к нарушителю через «Укрпошту».

Вот где расположены камеры видеофиксации в Одессе:

Перекр. ул. М.Арнаутская и ул. Пушкинская.

Перекр. ул. М.Арнаутская и ул. Ришельевская.

Перекр. ул. Грушевского и ул. Пестеля.

Перекр. ул. Грушевского и ул. Парковая.

Перекр. ул. Грушевского и ул. Химическая.

Перекр. ул. Разумовская и ул. Косвенная.

Перекр. ул. Старопортофранковская и ул. Б.Арнаутская.

Перекр. ул. Старопортофранковская и ул. М.Арнаутская.

Перекр. ул. Мечникова и ул. Б.Хмельницкого.

Перекр. ул. Преображенская и ул. М.Арнаутская.

Перекр. ул. Мясоедовская и ул. Б.Хмельницкого.

Перекр. ул. Степовая и ул. Мельницкая.

Перекр. ул. Степовая и ул. Б.Хмельницкого.

Перекр. ул. Пушкинская и ул. Еврейская.

Фото: Auto24

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