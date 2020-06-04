Деньги остались в терминале: в Приват24 масштабный сбой (фото)

Известный банковский сервис «Приват24» сейчас не доступен для пользователей. Из-за масштабного сбоя, люди не могут авторизоваться, зайти в приложение и проводить платежи. Кроме этого, у клиентов не получается дозвониться на горячую линию банка — 3700.

Наш корреспондент также столкнулся с проблемой. Попытавшись полнить карту через терминал банка — система зависла. При этом деньги остались в терминале. В чем проблема и почему сервис перестал работать, пока неизвестно. Остается только ждать, когда восстановят работу сервиса.

На сайте «Приват24» также никакой конкретной информации нет, лишь сообщение о том, что проводят сервисные работы:

– Проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности. Извините за предоставленные неудобства. Пожалуйста, попробуйте обновить страницу чуть позже.

Многие пользователи паникуют, они не знают, что им делать в такой ситуации и куда обращаться за помощью. Кто-то утверждает, что сбой произошел, ночью. Некоторые вовсе хотят поменять банк, ведь в последнее время у «Привата» стало много сбоев в работе.

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