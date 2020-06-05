Что произошло в Одессе 5 июня: новые полосы для общественного транспорта и новые даты фестивалей

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- 17-летняя одесситка украла из магазинов гаджетов на 15 тыс. гривен. Девушка убеждалась, что за ее действиями никто не наблюдает, а потом незаметно похищала из футляров беспроводные наушники.
- Дело о снятии ареста со здания гостиниц «Токио Стар» и «Паровоз» в Одессе, где произошел пожар с многочисленными жертвами, будет рассматривать Николаевский областной апелляционный суд.
- «Сухопутные» одесситы, обратите внимание, за что вас могут крупно оштрафовать? Верховная Рада в среду, 3 июня, приняла в первом чтении законопроект №2697 о значительном увеличении штрафов для пешеходов.
- Порт «Южный» в Одесской области установил новый рекорд по перевалке грузов. В мае 2020 государственный стивидор обеспечил перевалку 2,1 млн тонн различных грузов.
- В Суворовском районе Одессы на дорогах появятся две выделенные полосы для общественного транспорта в сторону центра города.
- В одесской мэрии анонсировали новые даты популярных одесских фестивалей.
- Житель Овидиопольского района Одесской области призывал военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов совершить военный переворот в Украине.