Что произошло в Одессе 5 июня: новые полосы для общественного транспорта и новые даты фестивалей

Хочу в Одессу: в мэрии анонсировали новые даты популярных одесских фестивалей Так, фестиваль «Хочу в Одессу», который традиционно проводят в конце июня, пройдет 31 июля — 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы. Также перенесли традиционный музыкальный фестиваль Odessa JazzFest. В этом году его планируют провести в 20-х числах сентября. Что еще известно о фестивалях в Одессе? Напомним, что главное кинособытие года — Одесский ПОДРОБНЕЕ

В Одессе за отсутствие адресной таблички на доме или офисе собственникам выпишут штраф: это правда? На всех жилых домах и административных зданиях должны быть таблички с адресом. Это предусмотрено в Законе Украины “О Всеукраинской переписи населения” № 2058-III от 19 октября 2000 года (в редакции от 2 декабря 2012 года). А Распоряжением Кабинета Министров Украины № 581-р от 9 апреля 2008 года (в редакции от 16 декабря 2015 года) перепись населения планируют проводить в 2020 году. ПОДРОБНЕЕ