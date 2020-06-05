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Серийная воровка: 17-летняя одесситка украла из магазинов гаджетов на 15 тыс. гривен

Серийная воровка: 17-летняя одесситка украла из магазинов гаджетов на 15 тыс. гривен

Девушка убеждалась, что за ее действиями никто не наблюдает, а потом незаметно похищала из футляров беспроводные наушники. Сумма нанесенного торговым точкам убытков составила около 15 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Задержанная 17-летняя одесситка призналась, что с похищенным имуществом сразу направлялась на местный рынок, где его продавала.

Следователь Приморского отдела полиции Анастасия Ярмошевич пояснила: «В настоящее время юной правонарушителя сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок », – отметила следственная.

Фото: Freepik

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