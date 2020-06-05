Новости Одессы и Одесской области

Хочу в Одессу: в мэрии анонсировали новые даты популярных одесских фестивалей

Хочу в Одессу: в мэрии анонсировали новые даты популярных одесских фестивалей

Так, фестиваль «Хочу в Одессу», который традиционно проводят в конце июня, пройдет 31 июля — 2 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Также перенесли традиционный музыкальный фестиваль Odessa JazzFest. В этом году его планируют провести в 20-х числах сентября.

Что еще известно о фестивалях в Одессе?

  • Напомним, что главное кинособытие года — Одесский международный кинофестиваль – решили провести осенью. Он пройдет с 25 сентября по 3 октября. Культурный фестиваль «Французская весна 2020» планировали провести с 20 марта по 30 апреля в разных городах Украины, в том числе и в Одессе. Пока что его назначили на 25-28 июня, после чего фестиваль продлится еще и осенью.
  • Международная книжная выставка «Зеленая волна», как и было запланировано ранее, пройдет в Одессе с 6 по 9 августа. В планах — традиционная книжная ярмарка, большая программа мероприятий, а также Корнейчуковский фестиваль детской литературы. Центральным местом событий станет — Горсад и парк Шевченко.
  • V Международный литературный фестиваль запланировали на осень, а точнее с 23 по 27 сентября.
  • Что касается программы популярного фестиваля Odessa Classics, — она также изменилась. Фестиваль переносится на 10-23 августа.

Фото: Одесса.360

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